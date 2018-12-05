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Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек

06.12.2018 13:06 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Жертвами нового вируса-вымогателя стали уже более 100 тысяч человек. В основном речь идет о гражданах Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи подхватили вирус через мессенджер WeChat, популярный у китайских граждан. Первые сообщения о заражении мобильных устройств стали поступать 1 декабря.

Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек

В момент загрузки вирус крадет пароли с учетных записей, а все данные на телефоне шифруются, после чего злоумышленники требуют плату за расшифровку. В течение трех дней пользователь должен оплатить около 16 долларов. Для избавления от вируса уже было создано специальное приложение.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Китая. Жертвами нового вируса-вымогателя стали уже более 100 тысяч человек. В основном речь идет о гражданах Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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