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Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек
Новости Китая. Жертвами нового вируса-вымогателя стали уже более 100 тысяч человек. В основном речь идет о гражданах Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пользователи подхватили вирус через мессенджер WeChat, популярный у китайских граждан. Первые сообщения о заражении мобильных устройств стали поступать 1 декабря.
В момент загрузки вирус крадет пароли с учетных записей, а все данные на телефоне шифруются, после чего злоумышленники требуют плату за расшифровку. В течение трех дней пользователь должен оплатить около 16 долларов. Для избавления от вируса уже было создано специальное приложение.
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Новости Китая. Жертвами нового вируса-вымогателя стали уже более 100 тысяч человек. В основном речь идет о гражданах Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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