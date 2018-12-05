Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек

Новости Китая. Жертвами нового вируса-вымогателя стали уже более 100 тысяч человек. В основном речь идет о гражданах Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи подхватили вирус через мессенджер WeChat, популярный у китайских граждан. Первые сообщения о заражении мобильных устройств стали поступать 1 декабря.





В момент загрузки вирус крадет пароли с учетных записей, а все данные на телефоне шифруются, после чего злоумышленники требуют плату за расшифровку. В течение трех дней пользователь должен оплатить около 16 долларов. Для избавления от вируса уже было создано специальное приложение.