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Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро
Новости Япония. Речь идет о поломке системы, которая координирует движение составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На устранение технических неполадок потребовалось 7 часов. В результате без малого 300 тысяч жителей опоздали на учебу и работу. В учебных заведениях, находящихся вблизи линии Асакуса и смежных с ней путей, по которым было прекращено движение, перенесли занятия и экзамены.
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Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро
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Новости Япония. Речь идет о поломке системы, которая координирует движение составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На устранение технических...
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