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Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро

06.12.2018 13:04 — Разное | СТВ  
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Новости Япония. Речь идет о поломке системы, которая координирует движение составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро

На устранение технических неполадок потребовалось 7 часов. В результате без малого 300 тысяч жителей опоздали на учебу и работу. В учебных заведениях, находящихся вблизи линии Асакуса и смежных с ней путей, по которым было прекращено движение, перенесли занятия и экзамены.
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Новости Япония. Речь идет о поломке системы, которая координирует движение составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На устранение технических...
 
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