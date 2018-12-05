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В Швейцарии выбрали президента на 2019 год
Новости Швейцарии. Решение было принято по итогам заседаний двух палат Федерального собрания. 1 января в должность президента вступит Ули Маурер, возглавляющий Министерство финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его кандидатуру поддержали подавляющее большинство депутатов. Маурер – представитель консервативной швейцарской народной партии и в 2013 году уже занимал пост главы государства.
Напоминаем: должность президента в Швейцарии номинальная, ее по очереди занимают семь членов Федерального правительства. Глава государства выполняет представительские функции и избирается на один год.
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Новости Швейцарии. Решение было принято по итогам заседаний двух палат Федерального собрания. 1 января в должность президента вступит Ули Маурер, возглавляющий...
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