ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

06.12.2018 12:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

На ней присутствовали американский лидер Дональд Трамп с супругой, четыре бывших президента США, политические деятели и представители иностранных государств.

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки при Техасском университете в городе Колледж-Стейшен. Там же покоится прах его супруги и дочери.

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему
Новости по теме

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи

На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи

В США скончался актер и известный иллюзионист Рики Джей

В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем

На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель
‡агрузка...
Новости 24 часа

Президент Беларуси направился Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек

Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро

В Швейцарии выбрали президента на 2019 год

В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

Из-за мощного взрыва на фабрике в Доминикане погибли 4 человека

Минский молочный завод №1 стал победителем премии «Лидер года-2018»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В такой ситуации может оказаться каждый из нас: как из простого рабочего в Беларуси сделали экстремиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика