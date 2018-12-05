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В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему
Новости США. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней присутствовали американский лидер Дональд Трамп с супругой, четыре бывших президента США, политические деятели и представители иностранных государств.
Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки при Техасском университете в городе Колледж-Стейшен. Там же покоится прах его супруги и дочери.
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Новости США. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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