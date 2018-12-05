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В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу

06.12.2018 12:48 — Разное | СТВ  
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12-летняя Никки Бидун стала победительницей кулинарного телеконкурса TopChef Junior в США.

Как сообщает издание New York Post, Никки имеет белорусские корни. Ее мама Ольга родилась в Беларуси.

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу
Фото: instagram.com/chefnikkib

Девочка начала интересоваться приготовлением еды, когда ей было два года. Именно в этом возрасте малышка стала помогать родителям на кухне. Никии в беседе даже пошутила, что небольшая кухня родителей дала ей преимущество в готовке: «Если вы можете готовить в телефонной будке, вы сможете готовить в любом месте».

В финале телеконкурса, который принес победу, девочка приготовила суп с пельменями, рагу с феттуччине и рикотой, а на десерт – лимонное суфле.

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу
Фото: instagram.com/chefnikkib

Возможно, пельмени молодого повара научила готовить белорусская бабушка. В соцсетях родителей даже есть видео, где юная Никки лепит пельмени с бабулей в Беларуси.

Никки призналась, что ее родители являются ее самым большим вдохновением. «Они дали мне почти все мои знания о кулинарии».

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу
Фото: instagram.com/chefnikkib. С мамой

Юный кулинар может приготовить любое блюдо – от белорусской до японской кухни. В одном из интервью девочка рассказывала, что любит белорусскую кухню, потому что это в ее корнях.

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу
Фото: instagram.com/chefnikkib. Никки пять лет назад

В будущем Никки хочет стать шеф-поваром и открыть свой собственный ресторан.

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Теги: Минск
 
 
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12-летняя Никки Бидун стала победительницей кулинарного телеконкурса TopChef Junior в США. Как сообщает издание New York Post, Никки имеет белорусские корни. Ее мама Ольга...
 
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