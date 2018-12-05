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В Жлобине асфальт укладывают прямо в снег. Дорожники: «Все по технологии, но летом было бы лучше»

06.12.2018 13:14 — Разное | Tut.by  
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В Жлобине дорожники несколько дней укладывают асфальт прямо в снег — и фотодоказательство появилось в сообществе «Типичный Жлобин». Пользователи активно обсуждают и осуждают происходящее.


Фото:vk.com/typical_zhlobin

TUT.BY узнал, что дорожные работы идут недалеко от железнодорожного вокзала — на улицах Товарная и Революционная. Летом теплоэлектросети прокладывали здесь коммуникации и нарушили и без того старое и не совсем качественное покрытие. Люди жаловались на грязь, и вот их услышали — в декабре на улицу пригнали технику и рабочих ПМК -71.

— Я в прошлом дорожник, и когда увидел, что они делают, возмутился. Известный факт, что при нынешних технологиях асфальт можно укладывать и при минусовых температурах, но основание должно готовится, в снег, лед или в воду — категорически нельзя [укладывать], — переживает местный житель Сергей.

Мужчина говорит, что в некоторых местах первый слой асфальта уже провалился, и так быть не должно.


— Мы обратились в исполком. На место выезжал специалист. Я спросил: мол, вас устраивает качество работ? Вы же видели, на какое основание кладется асфальт, он ведь так не пролежит долго. На что получил ответ: все хорошо и весна покажет.

Мы решили не ждать весны и обратились в ПМК-71. Главный инженер предприятия Александр Леоненко заверил, что все в порядке, хоть и признался: этот декабрь — не лучшее время для дорожных работ.

— Технологии не нарушены. Во-первых, основание сделано — песок и щебень отсыпаны соответствующей толщины и уплотнены катком. Во-вторых, сейчас добавки в битум при приготовлении асфальта позволяют работать и при -5°С, и даже при -12°С. Поэтому нарушений здесь я не вижу. Хотя и с оговоркой, что летом такие работы производить все же было бы лучше. Но сложилось как сложилось, мы здесь всего лишь субподрядчики.

 
 
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В Жлобине дорожники несколько дней укладывают асфальт прямо в снег - и фотодоказательство появилось в сообществе «Типичный Жлобин». Пользователи активно...
 
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