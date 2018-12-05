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Почему нельзя приходить на работу простуженным (и семь способов не заразить коллег)
Когда простудившийся человек приходит на работу, кто-то из коллег может расценить его действия как трудовой подвиг и самопожертвование. Другие посчитают такое поведение неразумным: есть риск заразить остальных.
Очевидно, к какой точке зрения склоняются доктора: если заболел, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.
— Все чаще с учетом повышения ритма жизни, боязни потерять работу люди, когда чувствуют себя плохо, героически идут на работу. Это все, к сожалению, заканчивается тем, что те люди, которые окружают этого человека в закрытом помещении офиса или не очень большом кабинете, подвергаются риску, —
В офисах инфекция чаще всего распространяется
Что, если все-таки приходится идти на работу
А вот как вежливо указать коллеге, что заражать других не надо
Чтобы никого не обидеть, но и не заболеть, британский эксперт по этикету Джо Брайант
— Вместо того чтобы раздражаться, лучше прибегнуть к «маленьким актам доброты» — предложить пачку бумажных платочков или леденцы от кашля. Тот, кто кашляет, делает это не нарочно, так что стоит проявить понимание и сочувствие. Предлагая, например, леденцы, можно сказать: «Хотите попробовать? Мне они очень помогают, надеюсь, вам тоже». Если же чей-то кашель все-таки сильно раздражает, лучше отсесть от этого человека подальше, чем грубить и ссориться.
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Если простудился, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.
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