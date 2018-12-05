Почему нельзя приходить на работу простуженным (и семь способов не заразить коллег)

Когда простудившийся человек приходит на работу, кто-то из коллег может расценить его действия как трудовой подвиг и самопожертвование. Другие посчитают такое поведение неразумным: есть риск заразить остальных.



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Очевидно, к какой точке зрения склоняются доктора: если заболел, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.

— Все чаще с учетом повышения ритма жизни, боязни потерять работу люди, когда чувствуют себя плохо, героически идут на работу. Это все, к сожалению, заканчивается тем, что те люди, которые окружают этого человека в закрытом помещении офиса или не очень большом кабинете, подвергаются риску, — объяснял ранее Юрий Горбич, декан медико-профилактического факультета БГМУ. — С точки зрения работодателя, это неправильно, потому что вместо одного больного сотрудника он получает двух-трех, а с точки зрения системы здравоохранения, мы получаем двух-трех пациентов вместо одного.

В офисах инфекция чаще всего распространяется через чихание и кашель . Вирус может заразить другого человека как минимум в течение двух часов. Пожал руку больному, спустя какое-то время потер глаз — и шансы заболеть уже очень высоки.



Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

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Что, если все-таки приходится идти на работу

The New York Times дает советы, которые помогут обезопасить ваших коллег, если остаться дома никак не получается.

Приучите себя чихать и кашлять в локоть , а не в ладонь. Сократите взаимодействие с другими людьми, насколько это возможно. Например, стоит избежать необязательных собраний. Избегайте физического контакта с другими людьми, особенно рукопожатий. Протирайте поверхности после того, как коснулись их. Используйте дезинфицирующий гель или мойте руки после того, как кашляли или чихали (мыть руки надо не меньше 15 секунд и с мылом ). Носите медицинскую маску (больному нужно менять их через каждые два часа, а вот здоровому не заразиться она вряд ли поможет). Принимайте лекарства, которые минимизируют симптомы.

А вот как вежливо указать коллеге, что заражать других не надо

Чтобы никого не обидеть, но и не заболеть, британский эксперт по этикету Джо Брайант советует вести себя следующим образом:

— Вместо того чтобы раздражаться, лучше прибегнуть к «маленьким актам доброты» — предложить пачку бумажных платочков или леденцы от кашля. Тот, кто кашляет, делает это не нарочно, так что стоит проявить понимание и сочувствие. Предлагая, например, леденцы, можно сказать: «Хотите попробовать? Мне они очень помогают, надеюсь, вам тоже». Если же чей-то кашель все-таки сильно раздражает, лучше отсесть от этого человека подальше, чем грубить и ссориться.