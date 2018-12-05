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Почему нельзя приходить на работу простуженным (и семь способов не заразить коллег)

06.12.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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Когда простудившийся человек приходит на работу, кто-то из коллег может расценить его действия как трудовой подвиг и самопожертвование. Другие посчитают такое поведение неразумным: есть риск заразить остальных.


Фото: Reuters

Очевидно, к какой точке зрения склоняются доктора: если заболел, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.

— Все чаще с учетом повышения ритма жизни, боязни потерять работу люди, когда чувствуют себя плохо, героически идут на работу. Это все, к сожалению, заканчивается тем, что те люди, которые окружают этого человека в закрытом помещении офиса или не очень большом кабинете, подвергаются риску, — объяснял ранее Юрий Горбич, декан медико-профилактического факультета БГМУ. — С точки зрения работодателя, это неправильно, потому что вместо одного больного сотрудника он получает двух-трех, а с точки зрения системы здравоохранения, мы получаем двух-трех пациентов вместо одного.

В офисах инфекция чаще всего распространяется через чихание и кашель. Вирус может заразить другого человека как минимум в течение двух часов. Пожал руку больному, спустя какое-то время потер глаз — и шансы заболеть уже очень высоки.


Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

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Что, если все-таки приходится идти на работу

The New York Times дает советы, которые помогут обезопасить ваших коллег, если остаться дома никак не получается.

  1. Приучите себя чихать и кашлять в локоть, а не в ладонь.
  2. Сократите взаимодействие с другими людьми, насколько это возможно. Например, стоит избежать необязательных собраний.
  3. Избегайте физического контакта с другими людьми, особенно рукопожатий.
  4. Протирайте поверхности после того, как коснулись их.
  5. Используйте дезинфицирующий гель или мойте руки после того, как кашляли или чихали (мыть руки надо не меньше 15 секунд и с мылом).
  6. Носите медицинскую маску (больному нужно менять их через каждые два часа, а вот здоровому не заразиться она вряд ли поможет).
  7. Принимайте лекарства, которые минимизируют симптомы.

А вот как вежливо указать коллеге, что заражать других не надо

Чтобы никого не обидеть, но и не заболеть, британский эксперт по этикету Джо Брайант советует вести себя следующим образом:

— Вместо того чтобы раздражаться, лучше прибегнуть к «маленьким актам доброты» — предложить пачку бумажных платочков или леденцы от кашля. Тот, кто кашляет, делает это не нарочно, так что стоит проявить понимание и сочувствие. Предлагая, например, леденцы, можно сказать: «Хотите попробовать? Мне они очень помогают, надеюсь, вам тоже». Если же чей-то кашель все-таки сильно раздражает, лучше отсесть от этого человека подальше, чем грубить и ссориться.

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Если простудился, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.
 
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