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Тима Белорусских выпустил один клип на две песни сразу

06.12.2018 12:52 — Разное | KYKY  
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На YouTube-канале Kaufman Label вышло девятиминутное видео Тимы Белорусских. Это клип сразу на две песни − «Мокрые кроссы», главный хит певца, и «Незабудка». Песни в ролике связаны одной историей, а переход между ними сделан незамысловато − простым разговором Тимы и других персонажей на улице во время тусовки.

Сцены видео снимали в разных локациях − Зыбицкая, Немига, кинотеатр, Минское море, квартира, где проходила тусовка. Рассказывается в этой девятиминутной истории о, конечно, любви.

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На YouTube-канале Kaufman Label вышло девятиминутное видео Тимы Белорусских. Это клип сразу на две песни − «Мокрые кроссы», главный хит певца, и «Незабудка». Песни в ролике...
 
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