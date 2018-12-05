Разбитые «Инфинити», «Крайслер» и «Мерседес». В Гродно за сутки произошло несколько ДТП

За минувшие сутки в Гродно произошло несколько ДТП. В час дня на улице Тавлая столкнулись «Рено» и «Инфинити».

В два часа дня на пересечении улиц Магистральной и Брикеля повредили «Мерседес». К слову, один из участников ДТП уехал с места происшествия. Буквально через 10 минут на проспекте Клецкова столкнулись «Крайслер» и «ВАЗ», сообщили в ГАИ.

Примерно в это же время на улице Курчатова произошло еще одно ДТП. Там участниками аварии стали водители автомобилей «Мерседес» и «Рено».