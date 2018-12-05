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Разбитые «Инфинити», «Крайслер» и «Мерседес». В Гродно за сутки произошло несколько ДТП

06.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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За минувшие сутки в Гродно произошло несколько ДТП. В час дня на улице Тавлая столкнулись «Рено» и «Инфинити».
 
В два часа дня на пересечении улиц Магистральной и Брикеля повредили «Мерседес». К слову, один из участников ДТП уехал с места происшествия. Буквально через 10 минут на проспекте Клецкова столкнулись «Крайслер» и «ВАЗ», сообщили в ГАИ.
 
Примерно в это же время  на улице Курчатова произошло еще одно ДТП. Там участниками аварии стали водители автомобилей «Мерседес» и «Рено».
 
Также Госавтоинспекция устанавливает очевидцев аварии, которая произошла во вторник около двух часов дня на улице Горновых в Гродно. 17-летняя девушка перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет и попала под колеса автомобиля «Форд».Просьба к лицам, которые стали очевидцами этого происшествия, позвонить в ГАИ по номеру 79-75-45 либо же набрать 102.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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За минувшие сутки в Гродно произошло несколько ДТП. В час дня на улице Тавлая столкнулись «Рено» и «Инфинити».
 
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