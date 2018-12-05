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Мининформ ограничил доступ к 151 интернет-ресурсу

06.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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– Министерство информации 6 декабря приняло решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, - говорится в сообщении. 
 
Такое решение Мининформ принял на основании действующего законодательства.
 
 
 
 
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 151 сайту, связанному с продажей наркотиков. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте министерства,...
 
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