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Мининформ ограничил доступ к 151 интернет-ресурсу
06.12.2018 — Разное | Заря над Неманам
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 151 сайту, связанному с продажей наркотиков. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте министерства, сообщает
– Министерство информации 6 декабря приняло решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, - говорится в сообщении.
Такое решение Мининформ принял на основании действующего законодательства.
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 151 сайту, связанному с продажей наркотиков. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте министерства,...
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