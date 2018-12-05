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В Витебске автобус наехал на мужчину, поскользнувшегося при переходе дороги

06.12.2018 13:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске автобус наехал на мужчину, поскользнувшегося при переходе дороги
Фото: ГАИ Витебска / БЕЛТА

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гагарина около 6.50 утра 6 декабря. По предварительной информации, 30-летний мужчина двигался по краю проезжей части. В какой-то момент он стал переходить дорогу, однако неожиданно поскользнулся.

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В это время по проезжей части двигался автобус «ПАЗ» с пассажирами. Водитель успел заметить пешехода и попытался избежать наезда, резко свернув на встречную полосу, пишет БЕЛТА. Однако, по словам инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра ТЕВЕЛЕВА, автобус задел пешехода. Кроме того, автобус врезался в легковой автомобиль.

В результате происшествия 30-летний пешеход получил травмы головы. Он госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Витебск
 
 
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