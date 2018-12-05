В Витебске автобус наехал на мужчину, поскользнувшегося при переходе дороги

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гагарина около 6.50 утра 6 декабря. По предварительной информации, 30-летний мужчина двигался по краю проезжей части. В какой-то момент он стал переходить дорогу, однако неожиданно поскользнулся.

В это время по проезжей части двигался автобус «ПАЗ» с пассажирами. Водитель успел заметить пешехода и попытался избежать наезда, резко свернув на встречную полосу, пишет БЕЛТА . Однако, по словам инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра ТЕВЕЛЕВА, автобус задел пешехода. Кроме того, автобус врезался в легковой автомобиль.

В результате происшествия 30-летний пешеход получил травмы головы. Он госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.