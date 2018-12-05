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Супермодная обувь этой зимы сделала мощную заявку на антитренд
06.12.2018 13:10 — Разное | Ежедневник
фото: youla.ru
В модных сообществах не утихают споры по поводу «наследников» угги.
В моду вошли валеши (сокращенно – «шитые валенки»). По фасону они напоминают угги, а по текстуре – валенки. Назвать эту обувь изящной, конечно, нельзя, что не помешало ей стать хитом сезона.
Валеши могут быть самых разных цветов. В ходу и всевозможный декор - стразы, бусины и помпоны.
Модные эксперты предрекают валешам короткую славу – уж слишком специфичны и неуклюжи. Впрочем, история знает примеры, когда
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В модных сообществах не утихают споры по поводу «наследников» угги.
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