Супермодная обувь этой зимы сделала мощную заявку на антитренд

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В модных сообществах не утихают споры по поводу «наследников» угги.

В моду вошли валеши (сокращенно – «шитые валенки»). По фасону они напоминают угги, а по текстуре – валенки. Назвать эту обувь изящной, конечно, нельзя, что не помешало ей стать хитом сезона.

Валеши могут быть самых разных цветов. В ходу и всевозможный декор - стразы, бусины и помпоны.

Модные эксперты предрекают валешам короткую славу – уж слишком специфичны и неуклюжи. Впрочем, история знает примеры, когда самая уродливая обувь становилась хитом на многие годы …











