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Весь общественный транспорт в Люксембурге станет бесплатным

06.12.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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Правительство Люксембурга летом 2019 года отменит плату за проезд в поездах, трамваях и автобусах, сообщает «Медуза» со ссылкой на The Guardian.


Фото с сайта estonianpress.com Снимок носит иллюстративный характер

О планах сделать общественный транспорт бесплатным объявили после того, как премьер-министр переизбранного правительства Люксембурга Ксавье Беттель был приведен к присяге 5 декабря. Среди других планов правительства — легализация рекреационного употребления марихуаны и введение двух новых государственных праздников.

The Guardian отмечает, что вопрос о том, станет ли бесплатным проезд в вагонах поездов первого и второго класса, пока не решен.

Сейчас проезд в Люксембурге стоит два евро за поездку до двух часов — за это время можно проехать большую часть страны. Дети и подростки в возрасте до 20 лет могут ездить бесплатно.

В Великом Герцогстве Люксембурге живут 600 тысяч человек, еще 200 тысяч приезжают в страну из Франции, Бельгии и Германии на работу. В городе Люксембург, столице страны, на 110 тысяч жителей приходится еще 400 тысяч приезжих. В 2016 году местные жители провели в пробках 33 часа.

В разных городах Европы местные власти отменяли плату за проезд в общественном транспорте. В 1997 году так поступили власти бельгийского города Хассельт, однако в 2014 году это решение отменили.

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Правительство Люксембурга летом 2019 года отменит плату за проезд в поездах, трамваях и автобусах.
 
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