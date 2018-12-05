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Шуневич признался: это он заставил извиняться подростка перед городовым

06.12.2018 13:08 — Разное | Партизан  
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Идея ролика, в котором несовершеннолетний подросток просит прощения у статуи городового за пощечину, принадлежит непосредственно министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Палаты представителей 6 декабря.

"Любой вандализм — это недопустимо в культурном обществе. Поэтому считаю, что любое проявление неуважения к общественному порядку... А скульптурная композиция и все, что происходит вокруг нее, охраняется законом, и нарушение этого закона — это нарушение общественного порядка", — пояснил Шуневич пристальное внимание милиции к скульптуре, расположенной напротив МВД.


Журналисты спросили, был ли хулиганством венок с надписью "Имиджу МВД", который активисты принесли к статуе. "А если бы вам принесли к двери и поставили венок, который носят на кладбище, вы бы считали это нормой?" — ответил вопросом на вопрос Шуневич.

Также он опроверг сведения, что Георгий Евчар был уволен с должности пресс-секретаря за видеоролик с извинением лицеиста перед скульптурой: "Ну что вы! Очередная глупость, выдумка, какую-то химеру запустили. Он ушел по выслуге лет".

На вопрос, чья была идея с роликом, Шуневич ответил: "Моя". 

Журналисты спросили, принесла ли милиция извинения семье несовершеннолетнего, которого сняли на видео. 

"Какой семье?" — искренне удивился министр. "Парень принял адекватное решение. /.../ Он по закону не нес ответственности, он нес моральную ответственность. Закон к нему не применялся", — заявил руководитель МВД.



 
 
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Идея ролика, в котором несовершеннолетний подросток просит прощения у статуи городового за пощечину, принадлежит непосредственно министру внутренних дел Игорю...
 
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