Шуневич признался: это он заставил извиняться подростка перед городовым

"Любой вандализм — это недопустимо в культурном обществе. Поэтому считаю, что любое проявление неуважения к общественному порядку... А скульптурная композиция и все, что происходит вокруг нее, охраняется законом, и нарушение этого закона — это нарушение общественного порядка", — пояснил Шуневич пристальное внимание милиции к скульптуре, расположенной напротив МВД.









Журналисты спросили, был ли хулиганством венок с надписью "Имиджу МВД", который активисты принесли к статуе. "А если бы вам принесли к двери и поставили венок, который носят на кладбище, вы бы считали это нормой?" — ответил вопросом на вопрос Шуневич.





Также он опроверг сведения, что Георгий Евчар был уволен с должности пресс-секретаря за видеоролик с извинением лицеиста перед скульптурой: "Ну что вы! Очередная глупость, выдумка, какую-то химеру запустили. Он ушел по выслуге лет".





На вопрос, чья была идея с роликом, Шуневич ответил: "Моя".





Журналисты спросили, принесла ли милиция извинения семье несовершеннолетнего, которого сняли на видео.





"Какой семье?" — искренне удивился министр. "Парень принял адекватное решение. /.../ Он по закону не нес ответственности, он нес моральную ответственность. Закон к нему не применялся", — заявил руководитель МВД.







