В такой ситуации может оказаться каждый из нас: как из простого рабочего в Беларуси сделали экстремиста

Это значит, что мужчина автоматически стал нарушителем закона. И в подобной ситуации может оказаться каждый из нас. Правоохранители объяснили, почему.





Сохранил аббревиатуру о полицейских





Мария из Гродно выразила в соцсетях свое возмущение ситуацией, которая произошла с ее мужем Владимиром. Ему, по ее словам, позвонил сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что на стене его страницы "ВКонтакте" размещена экстремистская иллюстрация. "Картинка, между прочим, репостнута в 2015 году", – негодует Мария.





Оказалось, что ее мужу грозит штраф за две картинки, которые он опубликовал в ВК почти три года назад. На обеих изображена аббревиатура из четырех латинских букв, которая пользуется популярностью у футбольных фанатов и считается оскорбительной для полицейских.





В августе 2018 года суд Оршанского района и города Орши признал данную аббревиатуру экстремистской, решение суда вступило в силу 4 октября. С этого момента муж Марии стал нарушителем закона. Например, сейчас аббревиатуру, которая оказалась в ленте мужчины, запрещено писать, изображать на фото, флагах, одежде, других предметах или на теле в виде татуировки. Теперь это считается призывом к экстремизму.





О том, что на стене в ВК у Владимира опубликована нарушающая закон картинка, ему сообщил по телефону мужчина, который представился полковником гродненского управления ГУБОПиК. Договорились встретиться через несколько дней, но вскоре сотрудник ГУБОПиК сказал, что сам приедет на работу к Владимиру. С собой у него были скриншоты картинок.





Он сразу предупредил, чтобы мужчина был честным и не пытался объяснить, что картинку постил не он, а кто-то другой. Мол, в милиции все проверят, и если окажется, что не было заявления о взломе страницы, то в суде это расценят как отягчающее обстоятельство, а значит, и штраф могут дать больше.





"Я не видел повода что-то скрывать. Написал в объяснительной, что это я запостил картинки, потому что тогда это было модно, надписи не были запрещенными", – рассказал Владимир.





Штраф до 600 долларов





По его словам, он в первый же день после звонка удалил признанные экстремистскими посты. Чтобы добраться до них, он без остановок листал ленту в течение трех часов. Как правоохранителям удалось найти на его страничке так давно опубликованный пост, он только догадывается.





"У меня много публикаций, в день могу по 10 постов сделать", – объяснил мужчина, добавив, что он за три года успел забыть о картинках с оскорбительным для зарубежных правоохранителей смыслом. О том, что эти картинки стали считаться экстремистскими с начала октября нынешнего года, он не знал.





Теперь за их размещение ему грозит солидный штраф. Дело Владимира передали в районное отделение милиции, затем его направят в суд. Он нарушил ч. 2 ст. 17.11 КоАП Беларуси " (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). За это физическому лицу полагается штраф от 10 до 50 базовых величин (245-1225 рублей).





"Узнавал, что обычно тем, кто чистосердечно признается и раскаивается, дают по минимуму – 10-12 базовых. Если по минимуму накажут, то придется полмесяца на штраф работать", – добавил Владимир.





Семья мужчины теперь в недоумении – почему на Владимира сразу решили составить административный протокол, а не ограничились предупреждением? Владимир рассказал, что он простой рабочий с завода, не посещает запрещенные в стране мероприятия, далек от политики. В его ленте это были единственные запрещенные картинки.









Что говорят в ГУБОПиК?





Корреспондент Sputnik обратилась в Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гродненской области и попросила разъяснить, почему на человека, который только один раз опубликовал признанную через два или три года экстремистской картинку или надпись, сразу же составляют административный протокол, а не делают предупреждение.





Как пояснили в управлении, действительно, человек может получить штраф за картинку, которую опубликовал год или несколько лет назад. Если такая фраза или картинка включается в списки экстремистских материалов, то тот, кто раньше публиковал их в соцсетях и до сих пор хранит на стене, начинает автоматически нарушать закон.





"Происходит криминализация факта. Определенные фразы, картинки ежегодно по решению судов включаются в список экстремистских материалов. Такие списки есть в любой стране", – отметили в ГУБОПиК.





Например, год или три года назад, когда человек делал публикацию, он не был виновен. Но если картинку сейчас внесли в экстремистский список и она продолжала оставаться в публичном доступе на личной страничке в интернете, то это уже нарушение.





В ситуации с Владимиром запрещенные картинки находились в общем доступе, увидеть их мог любой пользователь сети, а это уже считается демонстрацией и распространением запрещенных материалов.





Сотрудник Гродненского управления ГУБОПиК добавил, что по своей работе правоохранители должны выявлять людей, которые своими, казалось бы, несерьезными действиями способствуют развитию экстремизма и деструктивных направлений, в том числе и в интернете.





Он уточнил, что в поле зрения сотрудников управления не попадают случайные люди, их выявление является частью профилактической работы, а не основной ее целью. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, он рекомендует внимательно следить за своими публикациями в соцсетях.









Как не попасть на штраф





Полный список экстремистских материалов можно найти на сайте Министерства информации Беларуси.





В него включены не только свастика, фразы или картинки, пропагандирующие фашизм, но и различные надписи, фразы или картинки, которые могут выражать негативное отношение к определенным национальностям, песни, кричалки, лозунги.





Как уточнили в ГУБОПиК, также в Беларуси есть запрет на разжигание розни по социальным, национальным, расовым и иным признакам, а за это уже предусмотрена уголовная ответственность.





Статья 130 Уголовного кодекса Беларуси (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) предусматривает не только штраф, но и лишение свободы сроком от трех до 12 лет.





"Кроме шуток, полистайте свою ленту. Очень грустно расставаться с честно заработанными деньгами", – говорит Мария.





Теперь она советует всем своим друзьям и знакомым внимательно изучить список экстремистских материалов. А затем проверить ленты в социальных сетях, чтобы не пришлось платить внушительный штраф за картинки или фразы, которые там могут случайно оказаться или быть сохраненными до того, как попадут в запрещенные списки.





Случай с Владимиром – не первый в Гродно. В ноябре нынешнего года штрафы в размере от 15 до 25 базовых величин за репост материалов из списка экстремистских уже получили три гродненца.