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Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио

06.12.2018 12:37 — Разное | Партизан  
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Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова, идущее вразрез с решением Спортивного арбитражного суда, повлечёт за собой серьёзные санкции. В частности спортсменам могут снова запретить представлять Россию на Играх, говорится в официальном сообщении ОКР.

В публичном заявлении также указано, что 5 декабря комитет подал апелляцию на решение Мосгорсуда, которое «нарушает Конвенцию о признании иностранных арбитражных решений». 

Кроме того ОКР подчёркивает, что Мосгорсуд в принципе не уполномочен пересматривать решения международных судов «ввиду отсутствия юрисдикции».

Мосгорсуд по иску Зубкова признал недействительным в России решение Спортивного арбитражного суда (CAS) 25 ноября, автоматически восстановив его в статусе олимпийского чемпиона. 

А уже 1 декабря ОКР получил от Международного олимпийского комитета уведомление с требованием «принять меры для того, чтобы обеспечить исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS)».



Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Зубкова нарушителем антидопинговых правил и аннулировала его две золотые медали на Олимпийских играх-2014 в Сочи. 

CAS это решение поддержал, но в ноябре 2018 года Московский городской суд отказал в признании на территории России решения CAS. 

 
 
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Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова, идущее вразрез с решением...
 
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