Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио

В публичном заявлении также указано, что 5 декабря комитет подал апелляцию на решение Мосгорсуда, которое «нарушает Конвенцию о признании иностранных арбитражных решений».





Кроме того ОКР подчёркивает, что Мосгорсуд в принципе не уполномочен пересматривать решения международных судов «ввиду отсутствия юрисдикции».





Мосгорсуд по иску Зубкова признал недействительным в России решение Спортивного арбитражного суда (CAS) 25 ноября, автоматически восстановив его в статусе олимпийского чемпиона.





А уже 1 декабря ОКР получил от Международного олимпийского комитета уведомление с требованием «принять меры для того, чтобы обеспечить исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS)».











