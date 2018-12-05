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Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова, идущее вразрез с решением Спортивного арбитражного суда, повлечёт за собой серьёзные санкции. В частности спортсменам могут снова запретить представлять Россию на Играх, говорится в официальном сообщении ОКР.
В публичном заявлении также указано, что 5 декабря комитет подал апелляцию на решение Мосгорсуда, которое «нарушает Конвенцию о признании иностранных арбитражных решений».
Кроме того ОКР подчёркивает, что Мосгорсуд в принципе не уполномочен пересматривать решения международных судов «ввиду отсутствия юрисдикции».
Мосгорсуд по иску Зубкова признал недействительным в России решение Спортивного арбитражного суда (CAS) 25 ноября, автоматически восстановив его в статусе олимпийского чемпиона.
А уже 1 декабря ОКР получил от Международного олимпийского комитета уведомление с требованием «принять меры для того, чтобы обеспечить исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS)».
Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Зубкова нарушителем антидопинговых правил и аннулировала его две золотые медали на Олимпийских играх-2014 в Сочи.
CAS это решение поддержал, но в ноябре 2018 года Московский городской суд отказал в признании на территории России решения CAS.
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Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова, идущее вразрез с решением...
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