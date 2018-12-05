Что ждет белорусов в связи с антироссийскими санкциями и обвалом цен на нефть?

Myfin.by Об этом он сказал в комментарии для





– Действительно, сегодня складывается достаточно сложная ситуация, напрямую угрожающая экономике многих белорусских предприятий из-за внешних обстоятельств – американских и европейских санкций против крупных бизнесов и отраслей России. Ведь со многими из них у Беларуси налажены долгосрочные экономические отношения.





Как известно, в России сохраняется прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне в 1,5-1,7%. А вот международные аналитики прогнозируют рост ВВП России на уровне одного с небольшим процентов на протяжении ближайших 7-8 лет. В том числе – и в связи с антироссийскими санкциями.





О чем это говорит? В первую очередь о том, что наш основной экспортный рынок – российский – в ближайшее время расти не будет. Следовательно, наши российские партнеры будут теперь постоянно думать над тем, покупать или не покупать им те или иные инвестиционные товары.





А практически все товары, которые экспортирует Беларусь в Россию (автобусы, тракторы и т.д.) являются инвестиционными.





Поэтому я солидарен со многими экспертами в том, что у Беларуси в ближайшие несколько лет будут проблемы с экспортом продукции на российский рынок. А недополучение валютной выручки, в свою очередь, может сказаться и на курсе белорусского рубля к доллару.





Беларуси, как это уже неоднократно говорилось, стоит диверсифицировать свои экспортные потоки, развивать торговлю с другими странами, а не только с Россией.









Хотя сегодня, по моему мнению, для большой паники, связанной с введением антироссийских санкций, нет причин. Небольшая коррекция российского рубля к доллару не слишком отразится на курсе нашей валюты





А вот если предположить гипотетически, что курс российского рубля снизится по отношению к доллару на 20-30 процентов, то и у нас, естественно, произойдет значительная коррекция курса к основным валютам.





Но, повторюсь, для резкого падения российского рубля, даже в связи с санкциями, пока предпосылок не наблюдается. Да и падение цен на нефть, которое в последнее время происходит на мировом рынке, значительно на курс российского рубля не повлияет.





Дело в том, что в среднесрочной перспективе спрос на нефть остается достаточно стабильным.









Также не стоит забывать, что экономики стран азиатского региона растут примерно на 6-7% в год, а это говорит о том, что спрос на нефть в этих странах будет постоянно расти. Плюс многие эксперты почему-то забывают про Индию и Пакистан, которые сегодня активно развивают свои экономики и также нуждаются в нефти.





Поэтому я считаю сегодняшнее снижение цен на нефть временным явлением, возможно, отчасти спекулятивным, и не слишком влияющим на ситуацию в экономике России и Беларуси.