Без каких-либо условий: в ООН требуют от России освободить украинских моряков

Как передает Укринформ, с заявлениями выступили представители США, Великобритании, Германии, Польши, Литвы, Швеции, Эстонии, Нидерландов, Болгарии, Грузии, Латвии и Канады.





"Мы уже видели эти игры России раньше. Они надеются, что международное сообщество молча согласится - и с ползучей аннексией Крыма, и с попытками силой изменить факты действительности. Мы должны не допустить этого", - заявил заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН Джон Аллен.





Присоединяясь к требованию представителя США Джонатана Коэна, британский дипломат также подчеркнул важность твердого требования освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли ВМС.





"Международное сообщество должно быть объединенным в призывах к России немедленно освободить всех 24-х моряков, которых они задержали, и три корабля, которые они захватили", - заявил он и добавил, что Россия также должна обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море.





С ним согласилась представительница Литвы, также сказав, что Россия должна вернуть в Украину моряков и корабли "без каких-либо дополнительных условий".





Представитель Швеции присоединился к этим словам и повторил полную поддержку Швецией территориальной целостности и суверенитета Украины.





Представитель Германии отметил, что очень доволен тем, что Украина устроила этот брифинг, а такие действия России "не должны оставаться без ответа".





В последующих выступлениях с требованием немедленно и без дополнительных требований освободить украинских моряков и корабли присоединились представители Польши, Эстонии, Нидерландов, Болгарии, Грузии, Латвии и Канады.





Представитель Латвии назвал украинских моряков "военнопленными".





Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.





Реконструкция событий в Керченском проливе









Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.





По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.





После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.