Умерла самая старая Youtube-блогерша мира. Ей было 107 лет

Бабушка вела свой кулинарный блог на Youtube около двух лет. За это время ее ролики посмотрели более 200 млн человек со всего мира.





Первая запись на канале Country Foods, принадлежащем Мастанамме, появилась в 2016 году. Пожилая женщина покорила пользователей своей непосредственностью, простотой и необычными рецептами индийской кухни. На нее подписались 1,2 миллиона человек.









Канал бабушке предложили создать правнук и его друг. Женщина рассказывала секреты десятков разных блюд, для приготовления которых использовала минимальный набор: нож, нехитрую посуду и костер. Одно из ее самых известных и необычных блюд – цыпленок в арбузе.













"Сначала мы снимали для удовольствия, но канал стал популярен. Люди, живущие в городах, забывают традиционный способ приготовления пищи. Я хотел показать, как готовили в старину, и искал подходящего человека. Тогда я подумал о бабушке Мастанамме", – рассказал правнук блогерши.













"Я не буду плакать, потому что она ушла в лучшее место. ️Покойся с миром, я всегда восхищался твоими видео и твоей чистой душой", – подчеркнул он.











