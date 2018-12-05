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Шуневич снова защищает "городового": "дешевый пиар" будет жестко пресекаться

06.12.2018 11:25 — Разное | Партизан  
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Глава МВД объяснил, какие действия допустимы в отношении «городового».

Когда началась катавасия с «городовым» в Минске, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев написал запрос в министерство внутренних дел и поинтересовался: на каком основании действовали сотрудники милиции, задерживая несовершеннолетнего; были ли уведомлены родители, в том числе, когда принималось решение записать и выложить в интернет «извинения» подростка; какие, по мнению министерства, действия в отношении малой скульптурной группы «городовой» возможны, и на чем это основано.

«Мне было важно перевести разговор из эмоционального в правовой, так как я уверен, что милиция, это не орден, охраняющий нравственность и мораль, а государственная служба, которая, как никто другой, должна действовать по закону», — написал Дмитриев в Фейсбуке.


В ответе за подписью министра Игоря Шуневича отмечается, что  «нездоровый ажиотаж, умышленно подогреваемый сегодня отдельными гражданами вокруг скульптурной группы, не имеет ничего общего с нормальным и понятным желанием гостей и жителей столицы сфотографироваться с достопримечательностью города, вспомнить историческое прошлое».

По словам Шуневича, специально спланированные акции и флешмобы, провокации, касающиеся «минского городового», иначе как стремление получить дешевый пиар рассматриваться не могут.


«Позиция МВД остается неизменной: действия, направленные на нарушение общественного порядка, будут пресекаться в рамках действующего законодательства», говорится в письме.

«В итоге, ответа про родителей я не получил, как и про то, на чем основано понятие допустимых действий. Зато стало понятно, что кроме «фото на память» других действий в отношении «городового» не допускается. А вот милиция в отношении людей вполне может себе их позволить...» — сделал вывод Андрей Дмитриев.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД объяснил, какие действия допустимы в отношении «городового».
 
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