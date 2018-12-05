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YouTube рассказал, что смотрели белорусы в 2018 году
Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео.
YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.
Высокие места в топе достались юмористическим видео. Первое место занял клип «
Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали
В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это
Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так:
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Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео.
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