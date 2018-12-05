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YouTube рассказал, что смотрели белорусы в 2018 году

06.12.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео. 

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.

Высокие места в топе достались юмористическим видео. Первое место занял клип «8 Марта» Вадима Галыгина и группы «Ленинград». Также в десятке — «Извинение за Ibiza» от Киркорова и Баскова (3 место), миниатюра «Дизель Шоу» о папе и дочке (5 место) и выпуск «Лиги Плохих Шуток» с Гариком Харламовым и Филиппом Киркоровым (10 место).

Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали песенка «Руки мыть нужно каждый день» (2 место), клип маленькой блогерши Вики Шоу (4 место), а также эпизод «Фиксиков» (7 место).

В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это интервью ведущей Насти Ивлеевой Юрию Дудю (8 место) и выступление 14-летней Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» (10 место).

Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так:

1. Егор Крид feat. Филипп Киркоров — Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

2. Артур Пирожков «Чика»

3. LITTLE BIG — SKIBIDI (official music video)

4. Филипп Киркоров — Цвет настроения синий

5. Егор Крид — Миллион алых роз (премьера клипа, 2018)

6. Тимати feat. Егор Крид — Гучи (премьера клипа, 2018)

7. LITTLE BIG — FARADENZA (official music video)

8. LOBODA — Парень [Официальное видео]

9. MATRANG — Медуза

10.KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL VIDEO]

 
 
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Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео.
 
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