YouTube рассказал, что смотрели белорусы в 2018 году

Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео.

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.

Высокие места в топе достались юмористическим видео. Первое место занял клип « 8 Марта » Вадима Галыгина и группы «Ленинград». Также в десятке — « Извинение за Ibiza » от Киркорова и Баскова (3 место), миниатюра «Дизель Шоу» о папе и дочке (5 место) и выпуск «Лиги Плохих Шуток» с Гариком Харламовым и Филиппом Киркоровым (10 место).

Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали песенка «Руки мыть нужно каждый день» (2 место), клип маленькой блогерши Вики Шоу (4 место), а также эпизод «Фиксиков» (7 место).

В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это интервью ведущей Насти Ивлеевой Юрию Дудю (8 место) и выступление 14-летней Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» (10 место).

Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так: