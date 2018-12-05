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30 предприятий должны поделиться прибылью с государством

06.12.2018 13:43 — Разное | БДГ  
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Определен перечень предприятий, которые по результатам работы за первое полугодие 2018 года перечислят в госфонд национального развития часть своей прибыли.

Список закреплен решением Совмина, туда вошли 30 предприятий.

Среди них БелАЗ, МЗКТ, «Гомельтранснефть Дружба», Белорусская универсальная товарная биржа, «Минский завод игристых вин», РУП «Гранит», «Белмедпрепараты», «Белаэронавигация», «Белгосстрах», «Минскинтеркапс», «Белэксимгарант», «Белспецвнештехника», «Мозырьсоль», табачная фабрика «Неман»..

Средства должны будут перечислены в фонд до 29 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

Общая сумма перечисленного должна составить 46 млн 880 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

По итогам 2017 года таких предприятий было 29 с общей суммой перечислений Br41 млн 317 тыс. При этом, еще пять лет назад в аналогичном перечне было 80 предприятий.

 
 
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Определен перечень предприятий, которые по результатам работы за первое полугодие 2018 года перечислят в госфонд национального развития часть своей прибыли. Список...
 
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