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30 предприятий должны поделиться прибылью с государством
Определен перечень предприятий, которые по результатам работы за первое полугодие 2018 года перечислят в госфонд национального развития часть своей прибыли.
Список закреплен решением Совмина, туда вошли 30 предприятий.
Среди них БелАЗ, МЗКТ, «Гомельтранснефть Дружба», Белорусская универсальная товарная биржа, «Минский завод игристых вин», РУП «Гранит», «Белмедпрепараты», «Белаэронавигация», «Белгосстрах», «Минскинтеркапс», «Белэксимгарант», «Белспецвнештехника», «Мозырьсоль», табачная фабрика «Неман»..
Средства должны будут перечислены в фонд до 29 декабря,
Общая сумма перечисленного должна составить 46 млн 880 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
По итогам 2017 года
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Определен перечень предприятий, которые по результатам работы за первое полугодие 2018 года перечислят в госфонд национального развития часть своей прибыли. Список...
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