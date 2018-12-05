Как отбирали детей на первую олимпиаду по физкультуре

Как отбирали детей на первую республиканскую олимпиаду по физкультуре и что думают о состязании сами ребята, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости ».



Фото: Юлия Бурдо, minsknews.by

В Минске завершился районный этап Республиканской олимпиады по учебным предметам. В интеллектуальном марафоне участвовали около 9000 ребят. Лучшие из лучших будут представлять свой район в городском туре, который пройдет в январе.

Примечательно, что в нынешнем году самая массовая олимпиада проводится по 18 школьным предметам, а не по 17, как было ранее. Впервые у мальчишек и девчонок появилась возможность проявить себя в состязании по физической культуре. Журналист посетила районный тур и убедилась в том, что это, пожалуй, одна из самых сложных школьных олимпиад.

В Заводском районе площадкой для ее проведения стала гимназия № 14. Здесь есть хорошие спортивные залы и бассейн.

— В нашем водном комплексе проходят обучение плаванию четвероклассники всех школ района. Ребята, которые готовились к олимпиаде, также тренировались у нас, — рассказывает директор учреждения Мария Горохова.

Состязание по этому школьному предмету, в отличие от других, проходит в четыре тура, а не в два. Юного участника, можно сказать, тестируют комплексно. У ребят, которые решили попытать счастья в олимпиаде по физической культуре, напрочь ломается стереотип о том, что спортсмен, мягко говоря, не силен в учебе.



Фото: Юлия Бурдо, minsknews.by

Первый этап — теоретический. Старшеклассникам предстояло в течение часа ответить на 50 вопросов. И здесь потребовались как смекалка и развитая логика, так и глубокие знания.

— У меня возникли сложности с заданиями, где следовало указать, в каких видах спорта победили те или иные белорусские атлеты, — сетует Анастасия Янковская из 77-й школы.

Девочка решила поучаствовать в олимпиаде, потому что физкультура — любимый предмет.

— Мой конек — прыжки в длину. Надеюсь, получу в этом испытании больше баллов, — говорит Настя.

А пока юная спортсменка готовится ко второму этапу — заплыву в бассейне. Вместе с ней переходим в водный комплекс.

— Вам предстоит проплыть 50 метров. Стиль свободный, — через громкоговоритель доносит важную информацию до участников олимпиады представитель жюри директор Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района Вадим Кухтин.

Как оказалось, серьезных требований к пловцам предъявлять не будут, главное — осилить дистанцию. Единственное условие — на протяжении испытания не менять стиль плавания.

Ребята по команде тренера подходят к бортику. Свисток — поплыли! Те, кто регулярно занимается плаванием, заметно вырываются вперед.

Евгений Зезико — одиннадцатиклассник 21-й гимназии. Он только-только завершил испытание.

— Проплыл за 31 секунду, — говорит Женя. — В бассейн хожу с трех лет. Рекордов не ставлю, но здоровье укрепляю.

Пока беседуем с парнем, в воду прыгают девчонки. Вначале гребут активно, но ближе к концу дистанции становится заметно: русалки подустали. Зато какое стремление к победе! Худо-бедно доплывают.

Кстати, проплыть 50 метров разрешалось даже на спине. Однако большинство ребят выбрали кроль — самый быстрый стиль.



Фото: Юлия Бурдо, minsknews.by

На следующий день участников олимпиады ожидали еще два тура, которые организовали в спортивных залах гимназии.

Ребята прошли тестирование по общефизической подготовке, то есть сдавали нормативы, установленные школьной программой. Например, им предстояло показать свою ловкость в челночном беге и прыжках в длину. Девочки поднимали туловище из положения лежа, парни подтягивались. Также проверили навыки участников в игровых видах спорта — футболе, волейболе, баскетболе и гандболе.



Фото: Юлия Бурдо, minsknews.by

По итогам второго этапа олимпиады в каждом районе Минска были отобраны команды из 5 юношей и 5 девушек. Они поучаствуют в городском этапе, победители которого отправятся на республиканские соревнования.



Фото: Юлия Бурдо, minsknews.by