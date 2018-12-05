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Зампред концерна рассказала о последствиях налогового маневра в России для топливного рынка Беларуси.

Меньше месяца остается до введения Россией налогового маневра. С 1 января вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижаться, а налог на добычу нефти - повышаться. В результате к 2024 году налог полностью заместит пошлину, и цена на российскую нефть для Беларуси станет мировой.

О том, какие последствия это будет иметь для Беларуси, БЕЛТА рассказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

Так, по подсчетам концерна, в будущем году нефть и для российских, и для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра при средней котировке 70 долларов за баррель подорожает на 21,3 доллара за 1 тонну. На эту величину цена нефти будет расти ежегодно. «С 2024 года НПЗ будут покупать нефть по мировой цене. Все НПЗ, приобретающие нефть по мировой цене, нефтепродукты реализуют по рыночным ценам», пояснила Гурина.

В России для смягчения последствий предусмотрели систему адресной поддержки переработчикам нефти. Для сдерживания цен на бензины и дизельное топливо на внутреннем рынке НПЗ России получат так называемый демпфирующий акциз, который позволит сблизить доходность поставок моторного топлива на внутренний рынок и на экспорт.

«В нашей стране, добывающей значительно меньше нефти, чем требуется имеющимся мощностям по ее переработке, бюджетных источников для такой поддержки нет. Поэтому белорусская сторона ведет с российской стороной переговоры о возможных компенсациях для Беларуси для создания равных условий работы НПЗ двух стран», - пояснила зампред концерна.

Использование внутренних резервов не позволит белорусским НПЗ компенсировать потери, поскольку цена нефти в структуре их затрат занимает более 80%.

В этой ситуации неизбежно повышение стоимости топлива для автолюбителей. «Увеличение цены на одну копейку еженедельно - это возможность менее болезненно для потребителя приблизить розничную цену топлива к экономически необходимому уровню. Сейчас у нас топливо остается в разы дешевле, чем в большинстве стран-соседей. Превышение есть только над российской розницей, и оно остается незначительным - до 7%. Но при отсутствии компенсаций белорусским переработчикам придется увеличивать разницу по цене с российским рынком, где стоимость топлива будет сохраняться низкой за счет бюджетных дотаций. Изменение цены топлива на белорусском рынке будет происходить в зависимости от цены закупаемой нефти, курса белорусского рубля, налоговой составляющей, которая занимает сегодня около трети в цене топлива», - пояснила Гурина.

Напомним, что по подсчетам белорусского Минфина потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 млн долларов. Минск ведет переговоры с Москвой о компенсации, аргументируя это тем, что ЕАЭС предполагает создание единого рынка энергоносителей.