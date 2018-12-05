РФ, Казахстан и Беларусь в пятницу обсудят проблемы с транзитом в Казахстан мяса птицы из США

Специалисты Россельхознадзора, а также Казахстана и Беларуси в пятницу обсудят проблемы, связанные с транзитом по территории РФ в Казахстан мяса птицы из США.

"В пятницу специалисты трех стран обсудят проблемные вопросы, которые возникли в этой сфере при перемещении американской курятины по территории трех стран", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Необходимость такой встречи возникла в связи с тем, что Россельхознадзор с 20 ноября запретил транзит по территории РФ в Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США.

Белорусские специалисты привлечены к переговорам в связи с тем, что мясо поступало в РФ через Беларусь.

Как сообщалось, Россельхознадзор ограничил транзит из-за того, что это грозило поставками из Казахстана в РФ готовой продукции, выработанной из сырья неизвестного происхождения. "Такое развитие событий возможно из-за отсутствия в Казахстане внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем", - сообщал Россельхознадзор.

В октябре служба приостановили движение семи партий американской птицы, следующих в Казахстан из США, в связи с выявлением ряда нарушений. Так, на часть продукции ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной в то время, когда сама продукция уже находилась в портах Евросоюза. Кроме того, часть мяса птицы поступила на территорию ЕАЭС с уже истекшим сроком хранения. Кроме того, в мясе птицы, произведенном двумя американскими предприятиями, были выявлены остатки лекарственных средств - тетрациклин и матаболиты нитрофуранов.

В связи с этим Россельхознадзор принял решение вернуть на территорию Евросоюза, откуда прибыл груз, все поступившие партии общим весом 185 тонн.

В такой ситуации, подчеркивал Россельхознадзор, он не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям.