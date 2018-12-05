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"Черная пятница" продолжается в НАДТ им. Горького

06.12.2018 13:05 — Разное | Интерфакс  
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Национальный академический драматический театр имени Горького предлагает своим зрителям в последний раз в нынешнем году окунуться в "черную пятницу". В рамках акции "Театр и книга" все билеты на спектакль "Затюканный апостол", который состоится 12 декабря, продаются по одной цене.

"Хотите купить билет в партер по цене билета на галерку? В НАДТ им. М.Горького это возможно! На спектакль «Затюканный апостол» 12 декабря все билеты по Br7. Абсолютно весь зал, с первого до последнего ряда!", - рассказали в театре.

В спектакле заняты лучшие актеры ведущего белорусского театра - великолепный Александр Вергунов, пленительная Инна Савенкова, суровый Олег Коц, обворожительная Александра Комиссарова, чудесная Елена Стеценко и невероятный, невозможный, неповторимый Владимир Глотов.

"Кстати, за работу в этом спектакле Глотов получил приз "Лучшая мужская роль", - напоминают организаторы необычной театральной акции.

"Черная пятница" продолжается в НАДТ им. Горького
Выбирая именно эту постановку для "черной пятницы", в театре рассказали о впечатлениях некоторых взрослых зрителей, впервые увидевших "Затюканного апостола" в НАДТ им. Горького. Вот одно из них:

"Когда я впервые шла на "Затюканный апостол" в театре им. М.Горького,  откровенно недоумевала: зачем сейчас ставить пьесу эпохи соцреализма? Да еще Макаенка, которым всех в школе напичкали до тошноты?

После просмотра я была потрясена: как удалось актерам и режиссеру сделать из старой заезженной пьесы такой классный, современный и интересный спектакль, столь беспощадно отображающий нынешнюю жизнь глазами подростка?

Какой глубокий и многогранный актёр Владимир Глотов! Его Малыш – и ранимый поэт, и расчетливый циник, и жертва, и дьявол. А как пронзительны зонги в его исполнении (композитор – А. Ереньков)!

Актеры вообще все великолепны. Комедийный дар Александра Вергунова (папа) и Инны Савенковой (мама) то и дело заставляет зал помирать со смеху (одна сцена "секса по телефону" чего стоит). Дедушка в исполнении Олега Коца – не дряхлый ветеран, а несгибаемый солдат, прошедший и Сирию, и Афганистан, и звездные войны…"

"Так что поводов смотреть "Затюканного апостола" в НАДТ им. М.Горького 12 декабря более чем достаточно! Билеты по Br7 продаются до даты спектакля – 12.12.18!", - заверили в театре.

 
 
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Национальный академический драматический театр имени Горького предлагает своим зрителям в последний раз в нынешнем году окунуться в "черную пятницу". В рамках...
 
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