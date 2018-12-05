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Объем сделок на БУТБ в январе-ноябре вырос на 39% и достиг Br3,9 млрд

06.12.2018 13:02 — Разное | Интерфакс  
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Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-ноябре 2018 года достиг Br3,9 млрд, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте обеспечила секция лесопродукции, сумма сделок в которой достигла Br1,6 млрд, что на  51% больше, чем в  аналогичном периоде 2017 года", - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, секция металлопродукции, долгое время лидировавшая по сумме биржевых сделок, по итогам 11 месяцев текущего года уступила "лесному" товарному направлению, завершив отчетный период с показателем Br1,2 млрд при росте на 20%.

"Секции сельхозпродукции также вышла в уверенный плюс по итогам января–ноября. Объем сделок с этой категорией товаров достиг Br758 млн, добавив 45% к результату прошлого года", - заявили на бирже.

Оборот по секции промышленных и потребительских товаров в январе-ноябре текущего года вырос на 50%, достигнув Br364 млн. " Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и комплектующими", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 1 декабря на БУТБ аккредитовано 20 290 компаний, в том числе 4 087 нерезидентов из 60 стран мира.

 
 
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Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-ноябре 2018 года достиг Br3,9 млрд, что на 39% больше, чем за...
 
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