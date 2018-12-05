"Белнефтехим" предупредил о росте цен на автотопливо в случае отсутствия компенсации за налоговый маневр

Концерн "Белнефтехим" заявляет, что отсутствие компенсаций из-за налогового маневра в России повлияет на цены на автомобильное топливо в Беларуси.

"При отсутствии компенсаций белорусским переработчикам придется увеличивать разницу по цене с российским рынком, где стоимость топлива будет сохраняться низкой за счет бюджетных дотаций", - сказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина в интервью агентству БелТА .

По ее словам, сейчас в Беларуси топливо в разы дешевле, чем в большинстве стран-соседей. "Превышение есть только над российской розницей, и оно остается незначительным - до 7%", - сказала С.Гурина.

Комментируя текущую динамику повышения на автотопливо на внутреннем рынке, она отметила, что "увеличение цены на одну копейку еженедельно - это возможность менее болезненно для потребителя приблизить розничную цену топлива к экономически необходимому уровню в условиях очередного этапа налогового маневра".

В целом изменение цены топлива на белорусском рынке будет происходить в зависимости от цены закупаемой нефти, курса белорусского рубля, налоговой составляющей, которая занимает сегодня около трети в цене топлива.

Как сообщалось, Беларусь и Россия ведут переговоры о механизме компенсации издержек белорусской стороны в связи с реализацией в РФ в 2019-2024 годах налогового маневра в нефтяной сфере. По оценке белорусской стороны, издержки Минска из удорожания нефти и снижения доходов бюджета в случае отсутствия компенсации составят около $10 млрд за ближайшие 6 лет.

В текущем году в Беларуси цены на автотопливо увеличивались 24 раза, как правило, на 1 копейку. Последнее подорожание произошло 25 ноября.