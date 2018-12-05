Кабаева с мужем появилась на публике

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Александр Липовой и Александра Кабаева. Фото: пресс-служба

В зале "Известия-Холл" 4 декабря состоялась закрытая премьера мюзикла "Саша|Alex" – истории первой любви в голографических декорациях. На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса: балерина, "золотой голос России", певицаи многие другие.Не остались в стороне и модель, блогерс супругом, звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Пара предпочла выбрать для выхода в свет одежду в неформальном стиле: оба были в черных спортивных костюмах, Липовой – в кроссовках, Кабаева – в уггах. Супруги попозировали фотографам, демонстрируя гармонию в отношениях.Напомним, в декабре 2016 года в одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании самых близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Праздник начался с выхода молодоженов на сцену, где их окружили маленькие дети в нарядах ангелочков. К слову, Кабаева значительно младше своего избранника. Речь идет о 17 годах. Однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство." – задала вопрос общественности Кабаева.