Михаил Захаров: Мне жалко весь белорусский хоккей



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«БХ»

— сказал Михаил Захаров.Отметим, что «Гомель» и «Динамо-Молодечно» испытывают финансовые проблемы. По этой причине из «Гомеля» недавно ушли несколько ведущих хоккеистов, среди которых и лучший бомбардир, перебравшийся в «Юность».В январе «Гомелю» предстоит представлять страну в суперфинале Континентального кубка в Белфасте.— отметилЭто подтвердил и наставник гомельчан— цитирует «БХ» Олега Хмыля.Напомним, что в ноябре на полуфинальный турнир Континентального кубка во Францию «Гомель» добирался на автобусе.