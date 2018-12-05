Почему Конституционный суд вмешался в спор о границе Чечни и Ингушетии



Акция протеста из-за изменения границ в Ингушетии. 6 октября 2018 года. Фото: Reuters

С чего все началось?

Зачем нужно было устанавливать эту границу?

Границу между республиками сильно изменили?

Чечня или Ингушетия потеряли часть территории?

Что говорят жители приграничных районов?

Кто обратился в Конституционный суд?

Какова позиция Кремля?

Оглашая это решение, председатель КСзаявил, что проведение в Ингушетии референдума по этому вопросу не является необходимым. Напоминаем в чем проблема и как она решается.26 сентября соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами подписали их главы. Позже документ ратифицировали парламенты обоих регионов. Население республик настороженно ожидало этого соглашения, опасаясь передачи земель одного региона другому. После подписания в столице Ингушетии Магасе прошли митинги противников этой договоренности.Из-за неопределенности в разделе земель между республиками постоянно возникали конфликты. Последний раз спор вспыхнул 24 августа 2018 года при попытке силовых структур Чеченской Республики установить блокпост между селениями Бамут и Аршты, а также проложить дорогу, соединяющую горную часть Чечни и Ингушетии в Сунженском районе Ингушетии.После этого полпред президента в СКФО Александр Матовников предложил главам республик встретиться и обсудить эту проблему, сообщал Юнус-Бек Евкуров. По словам главы Ингушетии, решение принималось только руководителями регионов без участия третьей стороны: «Увидели, что отсутствие границы приводит только к постоянной эскалации за все эти 26 лет. Мы посмотрели вперед, что может быть дальше, без границы, понимая, что дальше может быть еще хуже», — пояснял он.Административная граница между двумя регионами не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, поэтому об изменении говорить нельзя. Юридически ее оформили впервые. По словам Юнус-Бека Евкурова, разделение прошло «по устоявшейся с момента самостоятельности Республики Ингушетия» границе.Часть границы проведена по реке Фортанга, где, по свидетельствам старейшин, она проходила исторически.Поскольку до сих пор не было административной границы, а существовали только условные границы муниципалитетов, правильнее говорить о том, что республики обменялись нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Это было сделано для выравнивания административных границ. По заявлению властей, обмен был равноценным, площадь участков составила 1890 га.Кроме того, земли лесного фонда площадью 7190 га у реки Фортанги после подписания соглашения были переданы из Бамутского лесничества (Чечня) в Сунженское (Ингушетия).Представители живущего на приграничной территории Ингушетии тейпа (рода) Орстхой поддержали соглашение об административной границе между республиками. Они обращались в Конституционный суд Ингушетии с просьбой учесть их мнение и привлечь к обсуждению историков и ученых.«Сейчас камнем преткновения и споров является земля орстхоевцев, но почему-то о ней спорят люди, которые морально не имеют на это права, они не из нашего тейпа, не выходцы из наших земель», — заявлял представитель тейпа Цечоевых Саит Изарипов.«Мы со времен распада Чечено-Ингушской АССР отстаивали эти земли, предостерегая и ингушей, и чеченцев от конфликтов и споров, были разводящими в спорных ситуациях и открытых стычках. Огромная просьба к тем, кто спекулирует на этой теме, не обострять ситуацию», — говорил другой представитель тейпа — Харон Цечоев.В конце октября КС Ингушетии признал закон о ратификации местным парламентом соглашения о границе с Чечней не соответствующим конституции республики. Запрос в суд был подан несколькими депутатами Народного собрания Ингушетии и местными жителями. После этого Юнус-Бек Евкуров попросил уже Конституционный суд РФ проверить документ на соответствие основному закону страны.Решения о закреплении административной границы были приняты на уровне субъектов РФ, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль внимательно отслеживает ситуацию. «Для нас главное, чтобы все оставалось в конституционном поле и в рамках законности», — сказал Песков. «Юристы должны продолжить обсуждение, этот вопрос находится в юридической плоскости», — отметил также пресс-секретарь главы государства.