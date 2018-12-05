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Почему нельзя приходить на работу простуженным
Фото: Reuters
Очевидно, к какой точке зрения склоняются доктора: если заболел, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.
— Все чаще с учетом повышения ритма жизни, боязни потерять работу люди, когда чувствуют себя плохо, героически идут на работу. Это все, к сожалению, заканчивается тем, что те люди, которые окружают этого человека в закрытом помещении офиса или не очень большом кабинете, подвергаются риску, — объяснял ранее Юрий Горбич, декан медико-профилактического факультета БГМУ. — С точки зрения работодателя, это неправильно, потому что вместо одного больного сотрудника он получает двух-трех, а с точки зрения системы здравоохранения, мы получаем двух-трех пациентов вместо одного.
В офисах инфекция чаще всего распространяется через чихание и кашель. Вирус может заразить другого человека как минимум в течение двух часов. Пожал руку больному, спустя какое-то время потер глаз — и шансы заболеть уже очень высоки.
Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY
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Если заболел, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.
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