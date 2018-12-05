Почему нельзя приходить на работу простуженным

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Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

Очевидно, к какой точке зрения склоняются доктора: если заболел, нужно либо работать из дома, либо взять больничный.— объяснял ранее, декан медико-профилактического факультета БГМУ.В офисах инфекция чаще всего распространяется через чихание и кашель. Вирус может заразить другого человека как минимум в течение двух часов. Пожал руку больному, спустя какое-то время потер глаз — и шансы заболеть уже очень высоки.