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Дизельный Tiguan - все. В России сворачивают производство и продажи "паркетника" с 2-литровым TDI
Иллюстрация с сайта abw.by
Официальное объяснение подобного решения - оптимизация производственных процессов и сокращение издержек. Но понятно, что оно идет в русле общей тенденции отказа от дизелей на легковушках (порой радикального, а иногда и компромиссного), наблюдаемого в Европе.
По состоянию на сентябрь этого года на дизельные версии Tiguan приходилось 22,5% общего числа российских продаж. Однако 2-литровый TDI не был самым популярным двигателем - 1,4-литровый TSI покупатели выбирали едва ли не в два раза чаще.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за период с января по октябрь нынешнего года Tiguan занял в России 13-е место по популярности среди всех классов моделей с результатом 26.441 шт. (+22,2% к соответствующему периоду 2017-го). Вряд ли отказ от дизеля существенно пошатнет позиции модели. Решающей роли в популярности Tiguan он не играл, в отличие от, например, Touareg. Там дизель наиболее востребован, и, как сообщили
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Российское подразделение Volkswagen решило распрощаться с Tiguan с дизелем объемом 2 л.
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