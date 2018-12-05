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Дизельный Tiguan - все. В России сворачивают производство и продажи "паркетника" с 2-литровым TDI

06.12.2018 13:29 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта abw.by
Российское подразделение Volkswagen решило распрощаться с Tiguan с дизелем объемом 2 л - продажи и выпуск этой версии "паркетника" прекращены. Дилеры распродают последние образцы из шоу-румов. С белорусскими автосалонами пока определенности нет - информация о прекращении продаж уточняется.

Официальное объяснение подобного решения - оптимизация производственных процессов и сокращение издержек. Но понятно, что оно идет в русле общей тенденции отказа от дизелей на легковушках (порой радикального, а иногда и компромиссного), наблюдаемого в Европе.

По состоянию на сентябрь этого года на дизельные версии Tiguan приходилось 22,5% общего числа российских продаж. Однако 2-литровый TDI не был самым популярным двигателем - 1,4-литровый TSI покупатели выбирали едва ли не в два раза чаще.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за период с января по октябрь нынешнего года Tiguan занял в России 13-е место по популярности среди всех классов моделей с результатом 26.441 шт. (+22,2% к соответствующему периоду 2017-го). Вряд ли отказ от дизеля существенно пошатнет позиции модели. Решающей роли в популярности Tiguan он не играл, в отличие от, например, Touareg. Там дизель наиболее востребован, и, как сообщили drive.ru в представительстве фирмы, его исключение из линейки двигателей этой модели не грозит.

 
 
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Российское подразделение Volkswagen решило распрощаться с Tiguan с дизелем объемом 2 л.
 
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