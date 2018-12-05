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Официальное объяснение подобного решения - оптимизация производственных процессов и сокращение издержек. Но понятно, что оно идет в русле общей тенденции отказа от дизелей на легковушках (порой радикального, а иногда и компромиссного), наблюдаемого в Европе.По состоянию на сентябрь этого года на дизельные версии Tiguan приходилось 22,5% общего числа российских продаж. Однако 2-литровый TDI не был самым популярным двигателем - 1,4-литровый TSI покупатели выбирали едва ли не в два раза чаще.По данным Ассоциации европейского бизнеса, за период с января по октябрь нынешнего года Tiguan занял в России 13-е место по популярности среди всех классов моделей с результатом 26.441 шт. (+22,2% к соответствующему периоду 2017-го). Вряд ли отказ от дизеля существенно пошатнет позиции модели. Решающей роли в популярности Tiguan он не играл, в отличие от, например, Touareg. Там дизель наиболее востребован, и, как сообщилив представительстве фирмы, его исключение из линейки двигателей этой модели не грозит.