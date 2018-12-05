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Новый "тунеядский" декрет ударит сильнее

06.12.2018 13:26 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik
Декрет о тунеядцах обновлен – и снова заработали общественные комиссии, предлагающие помощь тем, кто попал в список 500 тысяч официальных «тунеядцев».

Среди прочих, помощь согражданам предлагает и правозащитный центр «Правовая помощь населению». Руководитель центра юрист Олег Волчек:

«В первую очередь звонят из-за границы. Снова все в состоянии шока. Часто это те, кто уехал 5 лет назад, 10, 20 за пределы Беларуси. Волнуются, какие документы предоставить. Говорят: мы уехали, почему государство нас трогает? Мы же не находимся на территории страны. Это первая категория. Студенты звонят. И большая часть людей, работающих в России.

Мы поговорили с правозащитниками. Первый декрет написан так, что он хуже, чем третий. Много непонятного, нет механизмов по обжалованию. Как в базу попадают люди? Нет ответственности! В первую очередь, если человек нашел себя в базе, нужно повторять те же действия, что два года назад. Только писать жалобу не в налоговую, а в горисполком: на каком основании включили? Кто включил? Из каких источников? И также писать, что это не соответствует Конституции, потому что человек имеет право не работать. Поверьте, сегодня у государства нет столько рабочих мест, чтобы обеспечить достойной зарплатой».

Что нужно сделать, чтобы количество людей в так называемой «базе тунеядцев» сократилось? Советами по сокращению безработицы делятся жители Минска — смотрите видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Декрет о тунеядцах обновлен – и снова заработали общественные комиссии.
 
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