ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google удалила из Google Play два приложения, которыми пользовались более 200 миллионов человек

06.12.2018 13:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Компания Google приняла решение удалить из онлайн-магазина Google Play два приложения, созданных китайскими разработчиками, из-за подозрений в мошенничестве. Программами пользовались около 200 миллионов человек.

Под удар попали два приложения - сервис для онлайн-управления файлами CM File Manager и умную клавиатуру Kika Keyboard. Причиной удаления программ стало расследование журналистов BuzzFeed, о котором стало известно в начале декабря 2018 года. По их информации, приложения запрашивали у пользователей разрешение на сбор персональных данных. Помимо этого, компании-разработчики Cheetah и Kika, как выяснило издание, занимались мошенничеством, связанным с рекламными объявлениями как на сторонних сервисах, так и внутри самих программ.

Информацию об удалении приложений подтвердили представители компании Google. Об этом они сообщили журналистам BuzzFeed. По данным аналитической программы AppBrain, за все время существования CM File Manager и Kika Keyboard оба сервиса были скачаны пользователями более 250 миллионов раз.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google приняла решение удалить из онлайн-магазина Google Play два приложения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая телефонная линия с заместителем председателя Волковысского райисполкома Татьяной Андрушкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика