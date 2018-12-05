Google удалила из Google Play два приложения, которыми пользовались более 200 миллионов человек

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Под удар попали два приложения - сервис для онлайн-управления файлами CM File Manager и умную клавиатуру Kika Keyboard. Причиной удаления программ стало расследование журналистов BuzzFeed, о котором стало известно в начале декабря 2018 года. По их информации, приложения запрашивали у пользователей разрешение на сбор персональных данных. Помимо этого, компании-разработчики Cheetah и Kika, как выяснило издание, занимались мошенничеством, связанным с рекламными объявлениями как на сторонних сервисах, так и внутри самих программ.Информацию об удалении приложений подтвердили представители компании Google. Об этом они сообщили журналистам BuzzFeed. По данным аналитической программы AppBrain, за все время существования CM File Manager и Kika Keyboard оба сервиса были скачаны пользователями более 250 миллионов раз.