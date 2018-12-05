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Участница "Голубого огонька" разоблачила хитрость Первого канала

06.12.2018 13:09 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта vesti.ru
Вот уже второй месяц перед Новым годом телеканалы и звезды шоу-бизнеса заняты съемками праздничного концерта, который будет показан в ночь на 1 января. Одна из участниц массовки, блогерша под ником Natakondra, рассказала, что приготовил Первый канал для зрителей.

На самом деле, на съемках "Голубого огонька" часто используется бутафория - муляж, который выдается за настоящие продукты. На столах, как пишет Natakondra, были пластиковые фрукты и в бокалах - совсем не искристое вино, а лимонад.

Однако когда красотку приглашали на съемки, редакторы говорили, что будет шампанское, Киркоров и веселье. И за это ей предложили гонорар в 1 тысячу рублей. Девушка сразу согласилась, потому что мечтает о карьере в шоу-бизнесе и часто посещает кастинги.

Но то, что она увидела на съемках в павильоне "Мосфильма", ее очень разочаровало, но повеселило подписчиков (Далее орфография и публикация сохранены - авт.). На входе всех попросили сдать личные вещи - сумки, одежду, обувь в мешки и поставить к одной из стенок:

"Нас рассадили за шикарные столы с 1 бананом, апельсиной и виноградом) представляете, одна тётя сломала зуб, думая что они настоящие, разлили дюшес по бокалам.И вот началась феерия", - пишет блогерша. Как выяснилось, Филипп Киркоров в съемках не участвовал, а весь народ в массовке на протяжении 12 (!) часов делал вид, что веселится, играет с серпатином и подтанцовывает.

"Снимать ничего нельзя, к звёздам подходить нельзя... Киркорова не было", - подытожила девушка.

 
 
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Вот уже второй месяц телеканалы и звезды шоу-бизнеса заняты съемками праздничного концерта.
 
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