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На самом деле, на съемках "Голубого огонька" часто используется бутафория - муляж, который выдается за настоящие продукты. На столах, как пишет Natakondra, были пластиковые фрукты и в бокалах - совсем не искристое вино, а лимонад.Однако когда красотку приглашали на съемки, редакторы говорили, что будет шампанское, Киркоров и веселье. И за это ей предложили гонорар в 1 тысячу рублей. Девушка сразу согласилась, потому что мечтает о карьере в шоу-бизнесе и часто посещает кастинги.Но то, что она увидела на съемках в павильоне "Мосфильма", ее очень разочаровало, но повеселило подписчиков (Далее орфография и публикация сохранены - авт.). На входе всех попросили сдать личные вещи - сумки, одежду, обувь в мешки и поставить к одной из стенок:пишет блогерша. Как выяснилось,в съемках не участвовал, а весь народ в массовке на протяжении 12 (!) часов делал вид, что веселится, играет с серпатином и подтанцовывает.подытожила девушка.