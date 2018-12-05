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Как быстро прогреть автомобиль
Иллюстративное фото
Уберите снег
Обязательно очистите от снега капот и лобовое стекло, и, что важнее всего с точки зрения работы "печки", - решетки, через которые в салон поступает воздух.
Не спешите включать обогрев
Очень хочется включить обогрев сразу же после того, как сели за руль - а то и загодя, возясь рядом с машиной. Однако не стоит спешить - пока жидкость в системе не нагреется после того, как вы завели автомобиль, в салон будет поступать холодный воздух. Подождите буквально пару минут.
Отправляйтесь в путь
Не ждите, пока салон прогреется до комфортной температуры, стоя на парковке. После того, как завели автомобиль - выезжайте, он быстрее прогреется в движении.
Настройте поток
Направьте поток воздуха на ноги. Теплый воздух будет подниматься вверх, равномерно обогревая салон.
Прошлой зимой эксперты ADAC протестировали сотню популярных автомобилей на то, насколько быстро можно обогреть их салоны зимой. С -10ºC машины прогревали до +23ºC. Нормальным показателем эксперты назвали время от 10 до 12 минут. Пока специалисты готовят свежие эксперименты, вспомним результаты прежнего, не потерявшего актуальность.
Быстрее всех прогреваются:
BMW M550d
Nissan 370Z Roadster Automatic
Mercedes SL 350 7G-Tronic Plus
Mazda 3 1.6
BMW 640d Gran Coupé
Mercedes GLK 250 CDI BlueTEC 7G-Tronic Plus
BMW 750d
Mercedes SLK 55 AMG Speedshift Plus.
На "четверку" прошли тест:
Toyota GT86 2.0
Porsche 911 Carrera Coupé S PDK
Audi A3 1.8 TFSI
Mercedes E 300 BlueTEC HYBRID 7G-Tronic Plus
BMW ActiveHybrid 5
BMW Z4 sDrive28i
Mini Cooper S Roadster
VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion
Audi A6 2.0 TFSI hybrid
Jaguar XK 5.0 V8 Cabriolet
Suzuki Swift 1600 Sport
KIA cee´d 1.6 GDI DCT
Audi A5 Coupé 1.8 TFSI
VW CC 1.8 TSI
BMW 320d Touring BluePerformance Automatic
VW Polo BlueGT
Honda Insight 1.3 Hybrid
Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex
Renault Laguna Coupé dCi 175 Automatic
Mercedes A 180 CDI BlueEFFICIENCY 7G-DCT
Seat Ibiza 1.2 TSI Ecomotive
VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
Citroen DS4 HDi 110
KIA Optima 1.7 CRDi Automatic
Skoda Rapid 1.2 TSI
Nissan Navara Double Cab 2.5 dCi
Peugeot 508 RXH Automatik
VW Beetle 1.6 TDI
Porsche Cayenne Diesel Tiptronic S
Volvo XC90 D5 AWD Geartronic (7-местный)
Volvo V40 T3
Mazda 3 MPS
Chevrolet Cruze Station Wagon 1.4T
Peugeot 208 82 Vti
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G
Seat Exeo ST 1.8 TSI
Hyundai i30cw 1.6 CRDi
KIA cee´d Sportswagon 1.6 CRDi 128 ISG
VW Golf 2.0 TDI BMT
Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFlex
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D
BMW 116d Efficient Dynamics Edition
Hyundai i30 1.6 CRDi blue
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Renault Mégane Coupé ENERGY TCe 115.
Посредственно показали себя:
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI
Skoda Yeti 1.4 TSI Green tec
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost
Opel Corsa 1.2 ecoFlex Start&Stop
Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP
Honda Civic 2.2 i-DTEC
Seat Mii 1.0
Seat Mii 1.0 Ecomotive
Skoda Citigo 1.0
VW up! 1.0 white up!
Fiat Punto 0.9 8V Twinair
Toyota Prius 1.8 Hybrid
Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex
Fiat Panda 1.2 8V
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop
Toyota Prius+ 1.8 Hybrid
Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid
Toyota Aygo 1.0
Toyota Yaris Hybrid
Renault Twingo dCi 85 FAP
Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x2
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110 FAP
Renault Grand Scénic ENERGY dCi 110
Renault Scénic ENERGY dCi 110 Start&Stop
Renault Mégane ENERGY dCi 130
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6
Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D
Renault Kangoo Z.E. (2-местный)
Nissan Note 1.5 dCi
Volvo V40 D2
Ford Ranger 2.2 TDCi Double Cab.
"Двойку" эксперты поставили:
Audi A1 Sportback 2.0 TDI
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex
Peugeot 208 e-HDi FAP 68 STOP&START EGS5
Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110 FAP.
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Выходя из теплого дома или офиса на мороз хочется побыстрее прогреть салон автомобиля.
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