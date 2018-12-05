Четвертые в мире. AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту

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Для экономии на онлайн-шопинге потребуется карта «Alfa-AliExpress», которую можно оформить бесплатно. Ее владельцам доступны бонусы за каждую транзакцию в соответствующем объеме, которыми можно компенсировать все покупки на AliExpress.

Сумма компенсаций зависит от площадки: при покупках на AliExpress вернут 5% расходов, в остальных интернет-магазинах – 1%, а при других транзакциях – полпроцента. Бонусы можно использовать для компенсации стоимости покупок на AliExpress.com через мобильный банк InSync.

Карточка выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платёжной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave. Заказать карточку можно на сайте Альфа-Банка, в интернете или мобильном банке InSync. Карту бесплатно доставят в любую точку Беларуси, есть лишь комиссия за ежемесячное обслуживание – 1,49 рубля.