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Четвертые в мире. AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту

06.12.2018 13:17 — Разное | Myfin  
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Четвертые в мире. AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту
фото: pixabay.com

Для экономии на онлайн-шопинге потребуется карта «Alfa-AliExpress», которую можно оформить бесплатно. Ее владельцам доступны бонусы за каждую транзакцию в соответствующем объеме, которыми можно компенсировать все покупки на AliExpress.

Сумма компенсаций зависит от площадки: при покупках на AliExpress вернут 5% расходов, в остальных интернет-магазинах – 1%, а при других транзакциях – полпроцента. Бонусы можно использовать для компенсации стоимости покупок на AliExpress.com через мобильный банк InSync.

Карточка выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платёжной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave. Заказать карточку можно на сайте Альфа-Банка, в интернете или мобильном банке InSync. Карту бесплатно доставят в любую точку Беларуси, есть лишь комиссия за ежемесячное обслуживание – 1,49 рубля.

 
 
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AliExpress официально вышел на белорусский рынок и вместе с Альфа-Банком запустил первую кобрендовую бонусную карту. Владельцы Alfa-AliExpress могут вернуть 5% в виде кэшбека с...
 
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