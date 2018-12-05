От снятия барьеров до формирования общих рынков – Александр Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС





Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА .

Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.

Устранение барьеров и изъятий на рынке ЕАЭС

Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС.

«Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой», — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности.

«Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих», — сказал он.

По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам.

Александр Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики Для Евразийского экономического союза 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения», — сказал Александр Лукашенко. Среди позитивных достижений Президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства — члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. «Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект», — заявил Глава государства. Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти, цифровизации экономик стран ЕАЭС, развития кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Россия предлагает проработать создание в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры Россия предлагает проработать создание в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Глава российского государства отметил, что между государствами — членами союза укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Ранее представители центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. «Это большой шаг на пути формирования общего финансового пространства. Предлагаем проработать вопрос о создании общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий», — сказал Владимир Путин. «Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета», — добавил российский лидер. — добавил российский лидер.

Владимир Путин: реализация подготовленных к саммиту ЕАЭС решений даст прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд Реализация проектов решений, подготовленных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, может дать прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд. Об этом сегодня на саммите заявил Президент России Владимир Путин.

«Подготовлены проекты важных решений — о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до $9 млрд», — сказал Президент России. В целом на саммите предстоит подвести итоги совместной деятельности по развитию экономической интеграции в текущем году и поговорить о планах на будущее. «Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств», — считает российский лидер. По его словам, совокупный ВВП стран союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%. Продолжился и рост производства в промышленности в целом по ЕАЭС — плюс 3,3%. В сельском хозяйстве — плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув $44 млрд. Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21% до $548 млрд, причем преимущественно за счет наращивания экспорта стран ЕАЭС. Союз улучшил свои позиции и в международных рейтингах. https://www.belta.by/