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Мининформ заблокировал 151 интернет-ресурс
06.12.2018 14:10 — Разное | Ежедневник
фото: znaj.ua
На них размещалась информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Как сообщила пресс-служба Министерства информации, 6 декабря принято решение о блокировки полутора сотен сайтов. Санкции приняты на основании уведомлений МВД на основании декрета "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".В ноябре Мининформ ограничивал доступ к 37 сайтам аналогичного характера.
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На них размещалась информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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