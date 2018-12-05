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На них размещалась информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Как сообщила пресс-служба Министерства информации, 6 декабря принято решение о блокировки полутора сотен сайтов. Санкции приняты на основании уведомлений МВД на основании декрета "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мининформ заблокировал 151 интернет-ресурс На них размещалась информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В ноябре Мининформ ограничивал доступ к 37 сайтам аналогичного характера.