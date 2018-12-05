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Затраты на инфраструктуру в частной застройке должны определять при выдаче разрешительной документации

06.12.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Величину затрат на проектирование и строительство инфраструктуры, возмещаемых гражданами при строительстве одноквартирных жилых домов, местные исполкомы должны определять при выдаче разрешительной документации на возведение домов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве архитектуры и строительства, комментируя действие указа №26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61303.php

Затраты на инфраструктуру в частной застройке должны определять при выдаче разрешительной документации

Согласно указу, затраты на инфраструктуру должны возмещать граждане, которые приобрели земельные участки после его вступления в силу, то есть после 1 апреля 2014 года. При этом дата ввода объектов инфраструктуры не имеет значения. Затраты не возмещаются, если они уже были включены в плату за участки, приобретаемые на аукционах. От возмещения средств освобождены нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Величина затрат на инфраструктуру зависит от проектной мощности дома. Необходимую для уплаты сумму должны определять местные исполкомы при выдаче разрешительной документации на строительство дома. Для ее получения нужно обратиться в исполком с письменным заявлением, в котором указываются параметры, технические характеристики будущего дома и инженерно-технического оборудования.

В Минстройархитектуры подчеркнули, что при формировании земельных участков для проведения аукциона кадастровая стоимость земельного участка должна быть актуализирована с учетом наличия распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выставленным на аукцион

 
 
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Величину затрат на проектирование и строительство инфраструктуры, возмещаемых гражданами при строительстве одноквартирных жилых домов, местные исполкомы должны...
 
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