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Механизатор попал под колеса своего трактора в Пинском районе
06.12.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Пинском районе механизатор попал под колеса своего трактора. Мужчина с множественными травмами госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении
Несчастный случай произошел 5 декабря около 9.30. Трактором "Беларус" с кормораздачиком управлял житель деревни Гальцы 1960 года рождения. Он остановился перед закрытыми воротами молочно-товарной фермы, а когда покинул кабину, машина самопроизвольно начала движение и наехала на него. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.
Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
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В Пинском районе механизатор попал под колеса своего трактора. Мужчина с множественными травмами госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского...
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