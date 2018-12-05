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Около 150 тыс. юных жителей Могилевщины станут участниками новогодних мероприятий
06.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
Около 150 тыс. юных жителей Могилевщины станут участниками новогодних мероприятий, организованных учреждениями образования, организациями и общественными объединениями. Об этом корреспонденту сайта сообщили в главном управлении по образованию облисполкома.
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Около 150 тыс. юных жителей Могилевщины станут участниками новогодних мероприятий, организованных учреждениями образования, организациями и общественными...
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