МНС вынесло на общественное обсуждение новые формы декларирования налогов

Проект постановления, которое может утвердить новые формы деклараций для некоторых налогов, вынесен на общественное обсуждение Министерством по налогам и сборам Беларуси. Текст документа размещен на сайте МНС. Его общественное обсуждение закончится 21 декабря.

Фото: picma.ru

Проектом документа предусмотрены новые формы деклараций по акцизам, налогу на добавленную стоимость, земельному налогу, налогу на недвижимость, на прибыль и многим другим. Также там содержатся новые формы деклараций по единому налогу для ИП и физических лиц.

В проекте есть обновленные формы и других документов, скажем, книги покупок или акта на возмещение сумм налога.

Замечания и предложения по проекту постановления «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы» можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 21 числа включительно. Отсылать их нужно на электронную почту.