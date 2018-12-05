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МНС вынесло на общественное обсуждение новые формы декларирования налогов

06.12.2018 14:38 — Разное | Tut.by  
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Проект постановления, которое может утвердить новые формы деклараций для некоторых налогов, вынесен на общественное обсуждение Министерством по налогам и сборам Беларуси. Текст документа размещен на сайте МНС. Его общественное обсуждение закончится 21 декабря.

Фото: picma.ru

Проектом документа предусмотрены новые формы деклараций по акцизам, налогу на добавленную стоимость, земельному налогу, налогу на недвижимость, на прибыль и многим другим. Также там содержатся новые формы деклараций по единому налогу для ИП и физических лиц.

В проекте есть обновленные формы и других документов, скажем, книги покупок или акта на возмещение сумм налога.

Замечания и предложения по проекту постановления «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы» можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 21 числа включительно. Отсылать их нужно на электронную почту.

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Общественное обсуждение закончится 21 декабря. Проект документа можно посмотреть на сайте МНС.
 
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