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МНС вынесло на общественное обсуждение новые формы декларирования налогов
Проект постановления, которое может утвердить новые формы деклараций для некоторых налогов,
Проектом документа предусмотрены новые формы деклараций по акцизам, налогу на добавленную стоимость, земельному налогу, налогу на недвижимость, на прибыль и многим другим. Также там содержатся новые формы деклараций по единому налогу для ИП и физических лиц.
В проекте есть обновленные формы и других документов, скажем, книги покупок или акта на возмещение сумм налога.
Замечания и предложения по проекту постановления «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы» можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 21 числа включительно. Отсылать их нужно на электронную почту.
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Общественное обсуждение закончится 21 декабря. Проект документа можно посмотреть на сайте МНС.
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