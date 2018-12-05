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В Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал
Новости Беларуси. В Минске за кражу платёжного терминала из магазина задержан мужчина.
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Перед инцидентом гражданин употреблял алкоголь вместе с приятелями. В какой-то момент фигурант заметил, что стоявший в магазине терминал не закреплён. Мужчина одолжил у знакомых тачку, положил в неё терминал, после чего направился в парк. Там он вскрыл устройство, но денег внутри не было. Гражданин оставил терминал в парке и ушёл.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Осенью 2018 года у переезжавшей минчанки украли диван.
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Новости Беларуси. В Минске за кражу платёжного терминала из магазина задержан мужчина. По сведениям ГУВД Мингорисполкома, о пропаже устройства сообщили...
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