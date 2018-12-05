ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал

06.12.2018 14:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске за кражу платёжного терминала из магазина задержан мужчина.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, о пропаже устройства сообщили работники одного из столичных магазинов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался безработный 41-летний местный житель.  

Перед инцидентом гражданин употреблял алкоголь вместе с приятелями. В какой-то момент фигурант заметил, что стоявший в магазине терминал не закреплён. Мужчина одолжил у знакомых тачку, положил в неё терминал, после чего направился в парк. Там он вскрыл устройство, но денег внутри не было. Гражданин оставил терминал в парке и ушёл.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Осенью 2018 года у переезжавшей минчанки украли диван.  

Женщина оставила мебель у подъезда и ненадолго отошла – подробности здесь.  
Новости по теме

В Мозыре награждён задержавший серийного грабителя молодой человек

Как уберечь своё имущество? В Минской области всплеск дачных краж

В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира

4 тысячи долларов и 2 тысячи евро украл у сожительницы безработный минчанин

Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

В Минске задержан похитивший 24 туи мужчина
‡агрузка...
Новости 24 часа

День большой политики: заседание высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»

В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством

Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой

Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек

Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске за кражу платёжного терминала из магазина задержан мужчина.   По сведениям ГУВД Мингорисполкома, о пропаже устройства сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы МИД ОДКБ обсудили вопросы международной повестки дня на встрече в Милане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика