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Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»

06.12.2018 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси усилят борьбу с пропагандой нацизма. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»

Речь идет об установлении уголовной и повышении административной ответственности за правонарушения в этой сфере. К примеру, авторы законопроекта предлагают штрафовать за хранение, распространение и демонстрацию экстремисткой и нацисткой символики. За повторное нарушение в течение года размер финансового взыскания возрастет. А умышленную публичную реабилитацию нацизма собираются и вовсе приравнять к разжиганию расовой или социальной вражды (за это предусмотрена уже уголовная ответственность).

Причем в обновленном документе четко пропишут все аспекты, связанные с публичной демонстрацией такого рода информации. Ведь она используется, к примеру, в фильмах или в музейных экспозициях. Такие случаи, конечно, не будут расцениваться как нарушения.

Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Статистика говорит о том, что в разы за последние три года участились случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию, популяризацию нацизма. Увеличилось количество апологетов этой идеологии. С учетом того, что происходит за пределами страны, в нашем ближайшем окружении, мы можем говорить о том, что это вполне реальная угроза общественной безопасности, нравственности нашего государства. В этой связи именно сегодня актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений.
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