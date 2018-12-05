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В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством

06.12.2018 14:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Парламентарии в первом чтении одобрили изменения в законопроект об аудиторской деятельности. Уже в ближайшее время в нашей стране может появиться Аудиторская палата, членство в которой станет обязательным условием для ведения такой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством

Эта структура будет существовать за счет взносов участников, а ее руководителя и заместителей будут назначать в Министерстве финансов. По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят повысить инвестиционную привлекательность страны и сделают эту сферу более прозрачной.

В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Аудиторская палата будет заниматься внешней оценкой деятельности аудиторских организаций и аудиторов-индивидуальных предпринимателей. У нее будут с аудиторами-ИП заключены договоры, которые будут предусматривать и штрафные санкции, если будут со стороны аудиторской организации нарушения по ведению, а так же предупреждения о приостановлении деятельности и исключение из Аудиторской палаты.

В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством

Поправками предусмотрено и создание в Беларуси государственного реестра, в котором будет представлена полная информация об аудиторских организациях.

Всего на заседании депутаты рассмотрели около 10 документов, а также ратифицировали соглашение о сотрудничестве Беларуси с Турцией в одной из сфер атомной энергетики.
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Новости Беларуси. Парламентарии в первом чтении одобрили изменения в законопроект об аудиторской деятельности. Уже в ближайшее время в нашей стране может...
 
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