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Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой

06.12.2018 14:03 — Разное | СТВ  
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Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что хочет покончить с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции эвакуировали из здания детей и педагогов. Переговоры со старшеклассником велись около часа. Специалистам удалось убедить юношу сдаться, теперь его передадут медикам. Пострадавших нет, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что...
 
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