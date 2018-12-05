|
Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой
Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что хочет покончить с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции эвакуировали из здания детей и педагогов. Переговоры со старшеклассником велись около часа. Специалистам удалось убедить юношу сдаться, теперь его передадут медикам. Пострадавших нет, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Новости по теме
В Браславском районе мужчина приставил нож к горлу 5-летнего мальчика и потребовал у его отца деньги
‡агрузка...
День большой политики: заседание высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге
Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»
В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством
Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой
Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек
Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)