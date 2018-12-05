Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Пешеход» на территории Пинского района

В целях стабилизации обстановки с аварийностью и исключения развития негативных тенденций среди уязвимых участников дорожного движения на территории Пинского района с 6 по 16 декабря 2018 года проводится декада под названием «Пешеход!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил вриод начальника ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко.



Акция направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. Во время проведения декады сотрудники милиции будут обращать внимание на соблюдение ПДД пешеходами, использованию световозвращающих элементов при движении в тёмное время суток по краю проезжей части.

Обстановка с дорожно-транспортным травматизмом на территории Пинского района продолжает оставаться сложной. Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в осенне-зимний период, с ранним наступлением тёмного времени суток обостряется проблема дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта. Только за истекший период текущего года, на территории Пинского района с участием уязвимых участников дорожного движения зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП), в результате которых 3 человека погибло, данные ДТП произошли ввиду отсутствия на уязвимых участниках дорожного движения световозвращающих элементов.

К примеру, 28 ноября около 8 часов вечера жительница Пинского района, управляя автомобилем «Форд-Фиеста», в деревне Стытычево совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части пешехода, кстати, необозначенного световозвращающим элементом. 59-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов не пренебрегать требованиями безопасности. В темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости (туман), жизненно важно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю.

Световозвращающие элементы (фликеры) повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Располагать отражатели необходимо на руках (на запястьях и предплечьях) и на ногах (на уровне щиколоток). Ширина элементов должна быть не менее 9 см. Взрослому лучше размещать элементы на высоте от 80 см до 1 м от дороги. У ребёнка ростом до 140 см они размещаются на рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе. В идеале съёмные и несъёмные световозвращатели надо сочетать. Кстати, наиболее заметны световозвращающие элементы жёлтого цвета.

При движении на велосипеде, велосипедист должен помнить, что его велосипед должен быть полностью технически исправен (согласно п.200 ПДД велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал и т.д.) и оборудован должным образом: зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади – световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета. П.149 ПДД: при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, а сам велосипедист одет в жилет повышенной видимости, имел бы иные средства защиты.

Водители гужевого транспорта должны помнить, что гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры и быть оборудованной спереди светоотражателями белого цвета, а сзади – красного.

За нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управлявшим велосипедом, гужевым транспортным средством, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 18.23: