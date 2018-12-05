Под Ельском водитель переехал лежащего на дороге мужчину, а милиционерам сказал, что это не он

Милиция установила водителя, который насмерть сбил мужчину на трассе под Ельском. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Происшествие случилось 2 декабря в трех километрах от районного центра. В милицию позвонил водитель и сообщил, что на обочине трассы Ельск — Заширье он обнаружил труп мужчины.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 33-летний мужчина погиб под колесами автомобиля. Начался розыск совершившего ДТП водителя и его автомобиля.

Как выяснилось позже, смертельный наезд совершил 30-летний мозырянин. Он ехал на личном автомобиле по трассе и переехал лежавшего вдоль осевой линии мужчину. Водитель вышел из авто и подошел к пострадавшему. В это время к месту ДТП подъехал еще один водитель. Он и вызвал экстренные службы.

Совершивший наезд житель Мозыря остался на месте происшествия, но в ходе первоначального опроса заявил, что является лишь свидетелем и не знает, кто совершил ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).